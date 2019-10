Monheim : Kulturwerke für den Award „Stadtkultur“ nominiert

(pc) Die städtische Tochter „Kulturwerke“ mit Geschäftsführer Martin Witkowski ist für den Europäischen Kulturmarken-Award 2019 nominiert. Eine 42-köpfige Expertenjury aus Kultur, Wirtschaft und Medien wählte Ende September in Berlin insgesamt 22 Nominierte in acht Kategorien aus.

Innerhalb des 14. Europäischen Kulturmarken-Awards wurden 105 Wettbewerbsbeiträge aus Deutschland, Frankreich, Holland, Kroatien, Litauen, Österreich, Tschechien und der Schweiz eingereicht, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Preisverleihung ist bei der Kulturmarken-Gala „Night of Cultural Brands“ am 7. November in Essen.