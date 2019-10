Kindertheater : Figurentheater zeigt „Des Kaisers neue Kleider“

Langenfeld (ilpl) Die Puppen sind weiche, fast lebensgroße Textilfiguren. Sie werden von Spielern vor, manchmal zwischen den Kindern geführt. Der Spieler bleibt sichtbar, wird aber bald von den Kindern vergessen.

Die Puppen beziehen immer wieder ihr Publikum in die Handlung ein. Das Spiel ist einfach ein großes, weiches, anfassbares Bilderbuch, das von einem Spieler zum Leben erweckt wird.

Am Mittwoch, 30. Oktober, 16 Uhr, zeigt das Lille Kartofler Figurentheater „Des Kaisers neue Kleider“ in der Stadthalle für kleine Zuschauer ab 4 Jahren. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadthalle und im Bürgerbüro. Stadtbibliothek und Schauplatz kooperieren bei der Aufführung.