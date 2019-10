Internationale Tanzwochen Neuss : Stimmungsvoller Tanzabend in der Stadthalle

Bei den „Rossini Ouvertures“ wirken die Tänzer des Spellbound Contemporary Ballets wie außer Rand und Band. Foto: Christiano Castaldi

Neuss Das Spellbound Contemporary Ballet aus Rom eröffnete die Internationalen Tanzwochen mit einem Kontrastprogramm

Von Regina Goldlücke

Als der Vorhang sich öffnet, enthüllt er einen Zauberwald. In allen Farben schillernd und magisch ausgeleuchtet. Eine wunderbare Szenerie für die römische Kompagnie „Spellbound“ und Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, die nun zart zu klingen beginnen. Wenn auch etwas anders als in der ursprünglichen Komposition. Max Richter hat das berühmte Werk neu bearbeitet, geleitet von dem Wunsch, die von Kindheit an geliebte Musik auf frische Weise zu hören. Für Jean-Guillaume Weis ergab sich daraus die Inspiration zu seiner Choreografie „Seasons“ (47 Minuten). Sein Ansatz: Nicht nur die Wechsel der Natur sollten offenbart werden. Sondern auch der Mensch und wie er sich mit den Jahreszeiten verändert.

Zum Auftakt der Internationalen Tanzwochen 2019/2020 gastierte „Spellbound“ (auf Deutsch: gefesselt, gebannt) in Neuss. Doch was war da los? In den Reihen der Stadthalle, sonst immer bis auf den letzten Platz besetzt, klafften diesmal etliche Lücken. So mancher Zuschauer sah sich deshalb verwundert um. Zufall? Oder hat die Anziehungskraft der gefeierten Reihe über die Jahre etwas gelitten? Man wird sehen. Bis März sind im Monatstakt noch fünf weitere Glanzlichter des Balletts zu erleben.

Es wurde ein stimmungsvoller Abend. Allein schon die Musik von Vivaldi und später Rossini schmeichelte sich in Ohren und Herzen. Die neun Tänzer verdeutlichten eindrucksvoll alle vier Jahreszeiten. Anfangs schleppen sie sich im Kriechgang über die Bühne, so mühselig, als sei jeder Schritt eine Qual. Um dann plötzlich munter aufzuspringen, beflügelt vom nahenden Frühling, der die Luft mit einem Flirren erfüllt. Übermütig reißen sie sich die Kleider vom Leib, streifen sie Sekunden später wieder über, finden sich zu Paaren zusammen, verharren in leidenschaftlicher Umarmung. Eine bleibt übrig. Einsam irrt sie suchend umher und schreit ihre Verzweiflung in einem wilden Tanz heraus. Im Sommer macht sich Trägheit breit, die Hitze scheint greifbar. Im goldenen Licht des Herbstes ist noch einmal ein Jauchzen und ein Freuen spürbar.

Die Tänzer bilden Treppenstufen aus ihren Körpern, sie verbiegen und verheddern sich, knäueln sich zu Grüppchen zusammen. Manches erscheint wie Bodenturnen in Zeitlupe, erdenschwer und unschlüssig. Der Winter kündigt sich an mit Wirbelstürmen, kratzigen Tönen, eisigem Hauch. Vorwärts drängend, nimmt der Mensch den Kampf mit der unerbittlichen Natur auf. Bis im Frühling neue Hoffnung keimt und der Kreislauf wieder beginnt.

Die Tänzer überzeugen mit Kraft, Körperbeherrschung, Eleganz und spürbarer Lust. Allerdings werden sie durch die Choreografie gelegentlich etwas ausgebremst, in weiten Passagen ähneln sich die Bewegungsmuster. Der Beifall für „Seasons“ ist herzlich, aber nicht überschäumend - zumal die Kompagnie sich nicht mehr zum Verbeugen zeigt.