Caravan-Diebstahl : Diebe stehlen Jahrzehnte alten Wohnwagen

Monheim (ilpl) Normalerweise haben es Diebe auf junge Wohnwagen abgesehen. In Monheim wurde am Sonntag zwischen 6 und 18 Uhr ein 31 Jahre alter Wohnanhänger der Marke Hobby entwendet. Er verschwand von einem Parkplatz an der Straße Holzweg in Monheim.

