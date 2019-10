Stadtgespräch : Lebenshilfe misst sich mit Tischtennisspielern aus ganz Deutschland

Kreis Mettmann Das Franz-Sales-Haus veranstaltete das bundesweit einzigartige, inklusive Tischtennis-Turnier zum elften Mal im Sportzentrum Ruhr in Essen. Dabei war auch die Lebenshilfe-Sportgruppe aus dem Kreis Mettmann.

Von der besonderen Atmosphäre dieses Tischtennis-Turniers ließen sich nicht nur die 128 Tischtennis-Sportler mit und ohne geistige Behinderung aus ganz Deutschland mitreißen. Auch die Schirmherren, Essens OB Thomas Kufen und die ehemaligen Tischtennis-Weltklassesportler Elke Schall-Süß und Christian Süß ließen sich von der Begeisterung anstecken. Die Tischtennis-Sportgruppe der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Mettmann war in Essen ebenfalls dabei: mit Ralf Schillinger, Andreas Uebber, Angelika Elsner, Jörg Quittek, Michael Greenwood, Thomas Jahnke und Naim Boyraoua. Sie kämpften in den drei Vorrunden und in der K.O.-Runde um Satz und Sieg, hatten diesmal allerdings gleich zu Beginn harte und erfahrene Gegner. „Naim und Andreas hatten direkt starke Endspielteilnehmer als Gegner und mussten sich in der K.O.-Runde geschlagen geben. Bester Spieler aus unserem Team war Ralf Schillinger, dem nach harten Kämpfen nur ein Punkt zum Weiterkommen fehlte“, berichtet Dietmar Wiegel, Trainer der Tischtennis-Sportler der Lebenshilfe. Wiegel, der trotz seiner anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit als Trainer in die Bresche sprang, um den Fortbestand der Tischtennis-Gruppe innerhalb der Lebenshilfe-Sportgruppe zu sichern, hatte als Betreuer Stefan Uebber und sowie Karin und Wolfgang Strohschein zur Unterstützung dabei. So war auch dieses Sport-Event eine gute Vorbereitung auf die nächsten Special Olympics-Wettbewerbe.