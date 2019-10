Buchvorstellung : Lesung über Depression und Ängste

Langenfeld Autorin Heidi Möhker thematisiert in ihrem Jugendbuch „Emma in Jeans“ Ängste und Depressionen.

(ilpl) Um „Bücher, Ängste und Depressionen“ geht es bei nächsten „Grünen Sofa extra“: „Die Künstlergruppe Falter lädt für heute ab 19 Uhr in das Dachstübchen von Haus Arndt ein. Dort findet eine eher ungewöhnliche Lesung statt. Die Rheinbacher Autorin Heidi Möhker und die in Langenfeld praktizierende Heilpraktikerin für Psychotherapie Birgit Sahler beleuchten das Thema Ängste und Depression aus ihrer jeweiligen Perspektive. Die Autorin stellt ihren 2019 erschienenen Jugendroman „Emma in Jeans“ vor. Er handelt von Tim, der in einer Kleinstadt lebt und einer der wenigen ist, der Emma sehen kann. Emma wurde 1969 von Schulkameraden, Freunden und Familie in den Freitod gemobbt. Seither streicht sie als Geist durch die Stadt, nur sichtbar für diejenigen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Birgit Sahler schildert ihre Sichtweise auf Ängste und Phobien aus der Perspektive der Therapeutin. Der Eintritt ist frei.