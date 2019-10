Monheim : Sport-Club sucht Judo-Nachwuchs

BTSC: Beim Preispokal errang Lukas Meyer bei den U 10 einen zweiten Platz.

(elm) Der BTSC nimmt weiterhin Nachwuchs-Judoka auf: Es sind noch Plätze am Freitag und Samstag frei. Kinder ab fünf Jahren trainieren jeden Samstag in der Sporthalle der Winrich-von-Kniprode-Schule, Monheimer Straße 5, von 9.30 bis 11 Uhr. Freitags, von 16 bis 17.30 Uhr bietet sich ein Training für Kinder ab zehn Jahren an.