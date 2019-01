Hingehen: Berufsorientierungsbörse BOB: Die Anmeldephase läuft

Langenfeld/Monheim Unternehmen können für den 15. Mai jetzt Stände buchen.

Für Langenfelder und Monheimer Schüler, die sich Gedanken über den Weg nach der Schule machen müssen, ist sie längst eine Institution: Die Berufsorientierungsbörse BOB in der Langenfelder Stadthalle, die diesmal am 15. Mai, 11 bis 17 Uhr, stattfindet. Seit Wochenbeginn ist das Anmeldeportal geöffnet.

Die Organisatoren vom Verein BOBplus laden alle Unternehmen zum Mitmachen ein „Auch in diesem Jahr bieten wir jungen Menschen die Möglichkeit, sich über Ausbildungen, Studiengängen, Anforderungen und Trends am Arbeitsmarkt direkt vor der eigenen Haustüre zu informieren“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Dieter Clauser. Die BOB sei ein wichtiger Baustein für die Region, um jungen Leuten den Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ins Studium zu erleichtern.

Schüler, Eltern und auch Lehrer könnten am 15. Mai in persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen sowie den Weiterbildungs- und Beratungseinrichtungen in den direkten Austausch gehen. „Für Jugendliche und Unternehmen ist die BOB ein Gewinn, und ich kann nur jedem jungen Menschen, der bald die Schule verlässt, empfehlen, die Börse zu besuchen und mit den Praktikern ins Gespräch zu kommen“, so der Initiator. Er empfiehlt besonders den Besuch der Expertenvorträge am Rande der BOB. Von 11 bis 15 Uhr werde es dank der Unterstützung durch die Volkshochschule zahlreiche Vorträge in kleinen Gruppen geben.