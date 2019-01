Langenfeld: Einbruch und Versicherung: Experte gibt Tipps zum Schutz

Langenfeld Sicherheitstechnik erschwert Einbrechern ihr Tun. Die Chance steigt, dass es beim Versuch bleibt.

In der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher Hochkonjunktur: Verwaiste Wohnungen sind leicht an dunklen Fenstern auszumachen.

Statistik Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) steigen in den Monaten Oktober bis März die Wohnungseinbrüche um 40 Prozent, im ganzen Jahr 2017 waren es rund 120.000. In der Regel sind Einbrecher nicht sehr wählerisch. Sie nehmen alles mit, was sich schnell transportieren und leicht verkaufen lässt wie Schmuck, Smartphones, Laptops und Bargeld.