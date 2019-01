Monheim: „Lokalhelden“ trotzen Online-Giganten

Monheim Seit einem Jahr gibt es das lokale Internet-Portal mit über einer Million Angeboten.

Warum in die Ferne schweifen, wenn die Monheimer Geschäftswelt so nah liegt? Warum Amazon und andere Online-Giganten im Internet aufsuchen, wenn es doch die „Lokalhelden“ vor Ort gibt? Seit einem Jahr trotzen 186 Geschäftsleute, Serviceleister und Gastronome den Riesen-Anbietern mit einer eigenen lokalen Plattform. Über eine Million Produkte werden dort angeboten. Von Buch und Bettwäsche über Sättel und Sportkleidung bis zu Handarbeiten, Lebensmitteln und Fitnessstunden.

Monheims Geschäftswelt scheint geschlossen hinter den „Lokalhelden“ zu stehen, auch wenn sich nach einem Jahr der Erfolg noch bescheiden ausmacht. Heike Kohlen vom Teehaus am Rathaus stellt fest, dass die Website manche Kunden animiert, in den Laden zu kommen und sich die Angebote in der Realität anzuschauen. Vom Bringdienst, der von den „Lokalhelden“ angeboten wird, hat bisher noch niemand Gebraucht gemacht. „Viele trauen sich einfach nicht“, sagt Kohlen. „Dabei ist das gerade für ältere Menschen ein tolles Angebot.“ Seit längerem fährt sie bereits aus eigener Initiative Tee zu ihren Kunden, die nicht mobil sind. „Wir liefern auch 250 Gramm Tee aus“, sagt sie, „und zwar in der Regel sogar noch am selben Tag. Unsere Website braucht noch ein bisschen, bis sie bekannter ist. Aber das kommt schon“, ist sie überzeugt.