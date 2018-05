Langenfeld: Jobbörse zeigt den richtigen Dreh

Langenfeld Mehr als 2500 Jugendliche informieren sich in Langenfeld über Lehrstellen und Studium.

Großen Zulauf hatte gestern die Berufsorientierungsbörse (BOB) in der Stadthalle. Fast 120 Aussteller präsentierten sich mit mehr als 180 Ausbildungsberufen. 2500 Schüler aus Langenfeld, Monheim, Opladen und Leichlingen schauten sich an den Ständen um. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, um erste Kontakte mit Unternehmen zu knüpfen. Gastronomie, Pflege, Industrie, Technik, diverse Studienmöglichkeiten: Gar nicht so einfach, bei dieser Masse an Ständen den Überblick zu behalten, befanden Sophie (14) und Marie (15) von der Langenfelder Bettine-von-Arnim-Schule. Die beiden Gesamtschülerinnen waren zum ersten Mal auf der Börse. "Ich finde es schon sehr hilfreich, dass man sich hier über unterschiedliche Berufe informieren kann", sagte Marie. Sie interessiert sich eigentlich für Medizin, steht aber auch anderen Berufsfeldern offen gegenüber.