Konjunkturumfrage für Ratingen und den Kreis Mettmann : Angebot soll Wachstum bringen

Info

In seiner seit 2005 laufenden Mitgliederumfrage hat der Unternehmensverband Ratingen (UVR) in diesem Jahr erneut eine positive Stimmung feststellen können. In 2018 seien die hohen Erwartungen in vielen Betrieben sogar noch übertroffen worden und das wirke sich wohl auch auf die Gewinnerwartungen für dieses Jahr aus.

Fast zwei Drittel der Unternehmen rechnen mit höheren Gewinnen, nur 20 Prozent mit einer gegenläufigen Entwicklung. Keines der Unternehmen rechnet damit, Personale abzubauen, Fachkräfte würden weiterhin händeringend gesucht.

Vor dem Hintergrund warnt UVR-Geschäftsführer Axel Mausersberger: „Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland die Chancen der Digitalisierung nicht deshalb verpasst, weil die notwendigen Fachkräfte fehlen.“