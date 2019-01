Langenfeld: Rathaus ist für Betrüger jetzt tabu

LANGENFELD Nach dem im Februar 2018 aufgedeckten Fall sind von den veruntreuten 1,9 Millionen erst 50.000 Euro im Stadtsäckel.

Nach Angaben von Bürgermeister Frank Schneider nutzte der geständige Fachmann des Gebäudemanagements „als Einzeltäter mit krimineller Energie“ Schwachstellen im Kontrollsystem des Rathauses aus. So habe er fast zwei Jahrzehnte lang Rechnungen mit den Briefköpfen mehrerer nicht existierender Unternehmen über nicht erbrachte Leistungen erstellt. „Die einzelnen Rechnungsbeträge im zumeist dreistelligen bis kleinen vierstelligen Bereich wurden dabei auf Konten der Scheinfirmen überwiesen“, so Schneider. Doch wie konnte dies über fast zwei Jahrzehnte unbemerkt geschehen? Der Betrüger soll laut Schneider die Regelung ausgenutzt haben, dass er kleinere Handwerksarbeiten ohne aufwändiges Verfahren frei vergeben konnte. Bis Mitte 2017 lag diese Kostengrenze bei 3000 Euro, seither ist sie auf 1200 Euro festgelegt.

An den im Rathaus als Folge des aufgedeckten Skandals verstärkten Kontrollmechanismen wirkten auch externe Berater mit. In der jüngsten Ratssitzung legten Spezialisten der Hamburger Firma W&K Vorschläge vor, verwaltungsinterne Abläufe und Strukturen zu verbessern; vor allem, wenn es um Geldausgaben geht. Dazu zählt etwa eine Dokumentationspflicht bei der Vergabe von Handwerkerleistungen – etwa mit Fotos von Schäden, Reparaturen und Bauarbeiten.

Der geschasste Mitarbeiter des Gebäudemanagers soll ohne solche Dokumentationen auch immer wieder Schäden in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber in Rechnung gestellt haben, die es so nicht gab – und die demnach Bewohnern zu Unecht angelastet wurden. Die für die Unterbringung von Flüchtlingen verantwortliche Beigeordnete Prell betonte indes, dass es in solchen Unterkünften dennoch „tagtäglich zu Schäden kommt, die zu beheben sind und die sich zu eklatanten Beträgen summieren“.