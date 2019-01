Langenfeld : Langenfelder Tollitäten bitten in ihre Burg

Langenfelds Prinzenpaar feiert getreu dem Motto „Fröhlich, jeck und kunterbunt – Langenfeld ist in aller Mund“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Prinzenpaar Dennis I und Natascha I hat seine Prinzenburg in der Martinsklause, feierte die Eröffnung aber im Carl-Becker-Saal. Zu Gast waren Majestäten aus der gesamten Region.

Karnevalsprinz Dennis I und seine Prinzessin Natascha I haben am Wochenende die Eröffnung der Prinzenburg im Carl-Becker-Saal gefeiert. Das närrische Volk ist dabei, und zum zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auch befreundete Prinzenpaare aus der Region.

Getreu dem Karnevalsmotto Motto „Fröhlich, jeck und kunterbunt – Langenfeld ist in aller Mund“ verläuft die Feier im ehemaligen Vereinssaal der Postalia. Fröhlich geht es zu, unter der Dauerbeschallung bekannter Karnevalshits, jeck ohnehin und – dank der zahlreichen schillernden Uniformen – auch in allen Maßen kunterbunt.

Info Prinzenburg in der Martinsklause Was Die Prinzenburg ist für Prinzenpaare wie ein Stützpunkt. Dort treffen sie sich mit ihrem Hofstaat. Von dort geht es zu Auftritten und Sitzungen, immer mit teils wechselnder Begleitung Was Dort werden den engagierten Karnavalisten auf Vorschlag der Kommandeure regelmäßig die Sessions-Orden verliehen. Den bekommen diejenigen, die das Prinzenpaar häufig begleiten. In festgelegter Reihenfolge. Zuerst kommen der Vorstand, dann die Wagenbauer und danach das „Volk“ Wo Martinsklause, Richrather Straße 33

Dank des prominenten Besuchs der Prinzenpaare aus Velbert und Leichlingen erfüllt sich aber auch der zweite Teil des Leitspruchs von Karnevalsprinz Dennis I und seiner Natascha. Denn die diesjährige Prinzenburgeröffnung in Langenfeld hat etwas von einem großen, mittelalterlichen Familientreffen, bei dem die königliche Sippschaft wie bei großen Ereignissen – wie einer royalen Hochzeit oder Krönungszeremonie – zusammenkommt. So werden Axel und Andrea Steinacker, das närrische Prinzenpaar aus Leichlingen sowie Dennis Fülling und Jessica Otte, karnevalistische Regenten aus Velbert, mit ihrer jeweils üppigen Entourage aus Hofdamen und Adjutanten standesgemäß von den Langenfelder Tollitäten in Empfang genommen.

„Sowas hat es in Langenfeld noch nie gegeben“, sagt der überaus stolze Prinz Dennis. Dass erstmals auch Prinzenpaare aus der Region bei der Langenfelder Prinzenburgeröffnung dabei sind, sei seiner Prinzessin Natascha zu verdanken. „Als Prinzenführerin kennt sie praktisch alle und man ist auch mit anderen Karnevalisten aus der Region gut befreundet.“



Auch das Berghauser Dreigestirn – Friedel Konstanty, Sabine Wedel und Bärbel Krain – sowie die Langenfelder Kinderprinzessin Carina-Zoe I mit ihren Pagen Piet und Vivien geben sich die Ehre, bei diesem wichtigen Moment dabei zu sein. Das kleine Stelldichein im Carl-Becker-Saal ließ sich allerdings – wenn überhaupt – nur als kleine Verschnaufpause in einer diesmal sehr langen Session verstehen, wie der Langenfelder Adjutant Hans-Willi-Schäfer erklärt.

Mehr als 100 Veranstaltungen werden die närrischen Regenten in dieser Session bestreiten müssen: „Am Freitagabend waren wir noch alle unterwegs, heute (Samstag) eröffnen wir die Prinzenburg und Sonntagmorgen um 8 Uhr besuchen wir in Köln die Mess op kölsch“, berichtet der 67-Jährige. Sitzungsbesuche in der Domstadt, aber auch in den Rathäusern der Region, in Essen, Wuppertal und Recklinghausen, seien terminiert. „Am meisten freue ich mich aber auf den Straßenkarneval“, gesteht der Adjutant, der selbst schon im Prinzenamt die fünfte Jahreszeit in der Stadt anführte.