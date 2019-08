Fußball : Baumberg zahlt hohen Preis für den Sieg

Monheim Trainer Salah El Halimi, der an der Bandscheibe operiert wird, leidet beim 3:2 des Oberligisten mit dem verletzten Melva Luzalunga.

Salah El Halimi lebt den Fußball mit jeder Faser seines Herzens. Deshalb freut er sich in der Regel sehr darüber, wenn es drei Punkte gibt. Auch nach dem Abpfiff der Partie beim TSV Meerbusch hätte er nach einer kämpferisch überragenden Leistung Grund gehabt, sich ausgiebig zu freuen, denn die Sportfreunde Baumberg (SFB) betrieben in der Oberliga mit dem 3:2 (1:2) eine echte Wiedergutmachung fürs 1:5 vor einer Woche gegen den VfB Hilden. Und bei neun Zähler aus vier Spielen sowie dem sechsten Tabellenplatz ist die Welt sportlich in Ordnung. Eigentlich. Erstens: Die Baumberger haben den Erfolg womöglich teuer erkauft, denn der junge Stürmer Melva Luzalunga musste nach einem Zusammenprall mit TSV-Keeper Franz Langhoff (57.) mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden. „Ich hoffe für den Jungen sehr, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist“, sagt El Halimi, der zunächst nur an den Spieler dachte – und nicht an sich selbst. Dazu gäbe es allerdings einen guten Grund, denn der 42-Jährige wird der Mannschaft ab sofort für einige Wochen fehlen.