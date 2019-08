Fußball : Glückliches Reusrath nimmt gerne alle drei Punkte mit

Langenfeld Dem Fußball-Bezirksligisten SC Reusrath (SCR) gelang beim DSC 99 Düsseldorf mit dem 1:0 (0:0) im vierten Spiel der zweite Saison-Erfolg. „Das war vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit ein glücklicher Sieg für uns, den wir aber gerne mitnehmen, weil wir in der Vergangenheit auch oft genug Pech hatten“, fand SCR-Coach Ralf Dietrich.

Im ersten Durchgang waren die Gäste klar tonangebend. Pascal Hinrichs bekam die erste Gelegenheit, doch sein Schuss klatschte nur an den Pfosten (12.). Auch Benedikt Hülsen fehlte Glück, als er am Düsseldorfer Keeper scheiterte. Der Nachschuss von Luca Piatkowski fand dann ebenfalls nicht den Weg ins Tor der Gastgeber (33.). „In der ersten Hälfte haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Nur haben wir das alles in der Kabine gelassen“, meinte Dietrich.