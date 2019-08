Monheim : Kreative Kinder zeigen ihre Kunst im Sojus

Monheim Zum Finale der Ferienaktion zum Thema „Weltraum“ gibt es außerdem Tanz und Musik.

(og) Es wird eifrig gehämmert, gesägt und gebastelt. Eine Rakete nimmt Gestalt an – passend zum Motto „Weltraum“. Auf dem Hof des Sojus 7 an der Kapellenstraße. ist die 25. Kinder-Kreativ-Woche in vollem Gange.