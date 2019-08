Fußball : Der Architekt: El Halimi baut Baumberg um

Monheim Der Trainer des Oberligisten warnt vor zu hohen Erwartungen. Der Saisonstart gegen Ratingen 04/19 wird direkt ein Härtetest.

Keiner weiß was Genaues. Da geht es dem Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) so ähnlich wie vielen anderen Mannschaften. Dabei muss Trainer Salah El Halimi erst einmal mit einer „Altlast“ kämpfen. In der vergangenen Saison, als der Rückkehrer (nach Fußball-Pause) höchstens hin und wieder als Zuschauer da war, belegte Baumberg den zweiten Tabellenplatz – was zwar dem hohen spielerischen Potenzial der Mannschaft entsprach, aber möglicherweise übertriebene bis falsche Erwartungen weckt. „Sich daran zu orientieren, ist gefährlich“, hatte der neue/alte SFB-Coach schon am Anfang der Vorbereitung betont. Mit der Festlegung eines konkreten Saisonziels tut er sich weiter schwer: „Wir wollen uns entwickeln und weiter in der Oberliga etablieren. Den Leuten soll es Spaß machen, uns zu sehen.“