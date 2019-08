Fußball : Baumberger erwischen einen Traumstart

Monheim Robin Hömig erzielt beim 4:0 des Oberligisten gegen Ratingen 04/19 drei Treffer fürs Team von Trainer Salah El Halimi.

Der eine wirkte vor dem Spiel doch sehr nachdenklich. Trainer Salah El Halimi grübelte ziemlich intensiv, ob sich denn bei den Sportfreunden Baumberg (SFB) angesichts einiger fehlender Stammkräfte und der überwiegend mit Nachwuchskräften besetzten Bank alles zum Guten wenden werde. Die andere Seite wirkte fest entschlossen, die ewige Serie von fünf Jahren ohne Auftaktsieg in der Fußball-Oberliga zu beenden. Georg Mewes, der nie um einen guten Spruch verlegene Sportliche Leiter von Ratingen 04/19, vertrat jedenfalls die Fraktion Zuversicht: „Heute klappt das. Ich bin der Glücksbringer.“ Beide Herren irrten – was vor allem den SFB-Coach extrem zufrieden machte. Seine Baumberger gewannen schließlich am ersten Spieltag der neuen Saison mit 4:0 (1:0) und übernahmen ganz nebenbei auch die Tabellenspitze. „Wir haben zum Teil richtig guten Fußball gespielt“, fand El Halimi.