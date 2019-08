Monheim : Gartenkonzert eröffnet Monheimer Kultursaison

Klassik mit Spielfreude und Witz – Monheimer Gartenkonzert mit „Passo Avanti“ Das Ensemble „Passo Avanti“ lässt beim ersten Gartenkonzert der Saison 19/20 am Sonntag, 25. August 2019 um 16 Uhr im Privatgarten von Familie Pötz, Krummstraße 61 in 40789 Monheim am Rhein bekannte Werke der klassischen Musik in neuem Glanz erstrahlen. „Wir suchen das Neue im Alten und geben einfach unseren eigenen Senf dazu.“ umschreibt Alexander von Hagke das, was die Hörer programmatisch erwartet. Die vier Mitglieder des Ensembles „Passo Avanti“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, klassische Musik mit einer eigenen, stilübergreifenden Klangsprache zu interpretieren. Das Resultat ist frech, peppig und überraschend – eine Symbiose von Klassik und Jazz, von Originaltreue und Improvisation. Das Weiterführen und Neuinterpretieren beherrscht das Ensemble meisterlich, denn die vier Musikerinnen und Musiker bringen sowohl im Bereich Klassik als auch im Jazz Hochschulabschlüsse mit. Durch ihre Improvisationskunst ist kein Konzert wie das andere. Mit ihrer Spielfreude führt „Passo Avanti“ die Werke in immer wieder neue, swingende Welten. Es wird also eine Überraschung, wie an diesem Abend beliebte Klassiker wie Mozarts Ouvertüre zu „Le Nozze de Figaro“ oder die „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauss erklingen werden. Tickets kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 15 Euro und können im Kundencenter am Rathausplatz oder über das Internet erworben werden. Es gibt freie Platzwahl. 1. Monheimer Gartenkonzert Sonntag, 25.08.2019 |16 Uhr Familie Pötz, Krummstraße 61, 40789 Monheim am Rhein Anfahrt: Der Eingang befindet sich zwischen Meisburgstraße und Gartenstraße. Ausreichend Parkplatzmöglichkeiten stehen Ihnen am Parkplatz am Rheinstadion (Fußballplatz) zur Verfügung. Von dort aus überqueren Sie die Kapellenstraße. Sie laufen dann direkt auf eine kleine Treppe zu, die auf die Meisburgstraße führt. Sobald Sie oben angekommen sind, müssen Sie einfach geradeaus weiter für circa 200m und biegen rechts ab, um auf die Krummstraße zu gelangen. In circa 20 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Alternative Parkmöglichkeiten befinden sich (bedingt) auf der Meisburgstraße, an der Lottenschule (Lottenstraße 6) sowie an der Kirchstraße. xx. Foto: RP/Christian Hartmann