Fußball : FCM dreht Rückstand, auch Baumberger gewinnen noch

Monheim So schwierig hatte sich das der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) am Mittwochabend wohl doch nicht vorgestellt. Das Team von Trainer Salah El Halimi, drei Tage vorher zum Saisonstart noch überzeugender 4:0-Sieger im Kreisderby gegen Ratingen 04/19, tat sich in der Mitte der englischen Woche beim Aufsteiger Cronenberger SC schwer und gewann letztlich erst im Endspurt mit 3:1 (0:1).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hart arbeiten musste auch der Lokalrivale FC Monheim (FCM), der nach dem 1:1 beim VfB Hilden im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve aus einem Rückstand ein 2:1 (2:1) machte. In der Tabelle liegt der FCM (vier Punkte) jetzt auf Rang sechs, während die Sportfreunde als eins von vier Teams ohne Punktverlust Zweiter sind (sechs Zähler).

Monheim geriet durch den Treffer von André Trienenjost mit 0:1 (34.) in Rückstand, sorgte aber durch einen Doppelschlag für die Wende. Nach dem 1:1 (39.) von Nikola Aleskic besorgte Tim Kosmala die 2:1-Führung (42.), ehe Keeper Björn Nowicki später einen Foul-Elfmeter des Klever Torschützen Trienenjost abwehren konnte (69.).