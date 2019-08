Lecker : Beim Frühstück den Umbau gefeiert

Langenfeld Sonne, Musik, belegte Brötchen, Kaffee – und das alles gratis. Beim Baustellenfrühstück auf der Solinger Straße gibt es am Freitag wahrlich nichts zu meckern.

Darüber freut sich auch Thikimlan Braun. „Es ist auch gut, dass ich als Radfahrerin hier künftig auf der Fahrbahn besser unterwegs bin als bisher.“ Der zwischen Rathauskreuzung und Fußgängerzone zunächst teils und seit letzter Woche voll gesperrte Straßenabschnitt wird laut Verkehrsplaner Franz Frank am 31. August wieder für Autos in beide Fahrtrichtungen geöffnet. Indes werde ab 2. September vier Wochen lang die Einfahrt in die Johannesstraße nicht möglich sein. Zudem wird in den Herbstferien nochmals die komplette Fahrbahn eine Woche lang wegen der Feinschicht gesperrt.