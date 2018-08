Kreis Heinsberg Sportschießen: Schützen schließen Rundenwettkämpfe mit dem Luftgewehr ab.

Für die Luftgewehrschützen des Sportschützenkreises Heinsberg sind die Rundenwettkämpfe im Aufgelegtschießen beendet. Am letzten Kampftag konnten die neuen Meister ausnahmslos ihre Begegnungen erfolgreich gestalten. So drehte in der Gruppe I der SSV Tüschenbroich noch einmal so richtig auf und erzielte mit 951,9 Ringen das beste Mannschaftsergebnis aller Kämpfe. Dieter Mingers erreichte mit 318,6 Ringen sein zweitbestes Einzelresultat. Gegner in dieser Partie war die eigene Zweitvertretung, die mit 928 Ringen die Vormachtstellung der Ersten trotz der 313,8 Ringe von Rolf Reinicke anerkennen musste. Platz zwei sicherten sich die Sportschützen Waurichen mit ihren 935,9 Ringen, die sie im Vergleich mit dem SSV Niederkrüchten erzielten. 314,2 hatte Ferdi Damm zum Sieg beigesteuert. Dieter Genengers Beitrag zu den 924,2 Ringen der Niederkrüchtener betrug 311,1 Ringe. Ein gutes Finalergebnis schossen die Sportschützen Effeld mit 938,9 Ringen. 315,2 davon gingen auf das Konto von Frank Künkels. Mit 929,6 Ringen blieb der SV Büch etwas hinter den Vorleistungen zurück, auch wenn Silvia Hamacher es auf 310,5 Ringe brachte. Tüschenbroich und Waurichen teilen sich die vorderen Plätze in der Einzelwertung. Unangefochtener Spitzenreiter ist Dieter Mingers mit einem Schnitt von 317,6 Ringen vor Resi Mingers (314,39), den Waurichern Ferdi Damm (314,15) und Christoph Reiners (314,03) und den Tüschenbroichern Rolf Monius (313,93), Leo Tappeßer (313,93) und Rolf Reinicke (313,55).