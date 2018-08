Wolfgang Bosau und sein Team werden zweitbestes deutsches Team bei Kubb-WM in Schweden

Erkelenz Seit 2015 ist jährlich ein Termin ganz dick rot im Terminkalender von Wolfgang Bosau markiert: Der Termin der Kubb-WM in Schweden. Dieses Mal kam der Erkelenzer auf Gotland mit seinem Team „Bomb the King“ bis ins Achtelfinale.

Und weil es im vergangenen Jahr für „Opi“, wie der Erkelenzer in der internationalen Kubb-Szene liebevoll genannt wird, nicht so rund lief, musste das Team „Bomb the King“ um Wolfgang Bosau bei der diesjährigen Weltmeisterschaft erstmal in die Qualifikation. Neben den 32 gesetzten Teams wurden 32 weitere Teams für die Gruppenphase gesucht – und „Bomb the King“ mussten gleich mal ordentlich ums Weiterkommen zittern. Erst im Shoot-Out sicherte sich das Team des BSV Kubb Erkelenz gegen zwei punktgleiche Teams den Sieg und zog so in die Gruppenphase ein. „Da ist es richtig eng zur Sache gegangen“, resümierte Wolfgang Bosau, „da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt.“