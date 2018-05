Lokalsport: Jonas Hanßen: dritter Platz und neue Bestleistung

Kreis Heinsberg / Pliezhausen Leichtathletik: Frederik Ruppert stellte über die 1000-Meter-Distanz einen neuen Vereinsrekord auf.

Nachdem die beiden Asse des SC Myhl LA eine Woche zuvor in Schwäbisch Gmünd wie berichtet Deutsche Hochschulmeister geworden waren, traten Jonas Hanßen und Frederik Ruppert beim Läufermeeting in Pliezhausen an, um sich mit der nationalen und internationalen Konkurrenz auf den sogenannten krummen Strecken zu messen. Während Hanßen über 300 m Hürden und 150 m an den Start ging, hatte sich Ruppert zu einem Start über 1000 m überreden lassen.