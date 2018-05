Lokalsport: Leichtathleten in Aachen top

Kreis Heinsberg/Aachen Leichtathletik: Die Sportler aus dem Kreis Heinsberg holen bei den Regionsmeisterschaften in Aachen beeindruckende 17 mal Gold, sieben mal Silber und neun mal Bronze.

Abwechselnd sorgten Ringk und Völler für ein dauerhaft hohes Tempo, ehe sie auf der Zielgeraden den Sieg unter sich ausmachten. Dass sie letztlich beide als Sieger ausgerufen wurden, lag daran, dass Moritz Ringk der U 20 und Jonas Völler der U 18 angehört. Mit der Zeit von 1:53,81 min holte Ringk sich nicht nur den Titel in der U 20, sondern nimmt damit momentan auch Rang eins in der DLV-Bestenliste ein. Vereinskamerad Jonas Völler finishte nach 1:54,86 min und ist derzeit ebenfalls die Nummer eins in Deut-schland, und zwar in der U 18. Dass beide mit ihren Vorstellungen bei den Leichtathletik-Regionsmeisterschaften in Aachen auch die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften geknackt haben, versteht sich fast von selbst.