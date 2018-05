Aus Den Vereinen: Gelungene Generalprobe für das Mädchen-Quartett

Erkelenz Kunstradfahren: Vierer-Schülerinnenmannschaft des RV Viktoria Hoven nutzt NRW-Pokalendrunde als "Generalprobe".

Das Mädchen-Quartett ist schon erfolgsverwöhnt. Lilly Heinrichs, Carolin Jansen, Lina van der Beeck und Isabella Sausen standen in der Erka-Halle in der Disziplin Kunstradfahren ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die 13 und 14 Jahre jungen Sportlerinnen überzeugten die Fach-Jury aus insgesamt 15 Wertungsrichtern. Auch in der Disziplin Einradfahren schnitten die Erkelenzer Teilnehmer ausgezeichnet ab. Hier schafften sie den zweiten Platz. In 22 unterschiedlichen Disziplinen gingen zahlreiche Schüler und Junioren aus ganz Nordrhein-Westfalen bei 90 Starts in den spektakulären Wettstreit der Pedalritter. Für die Gastgeber vom RV Viktoria Hoven eine echte Mammut-Aufgabe: Etwa 30 der 150 Vereinsmitglieder waren am Wochenende im Dauereinsatz. Die ehrenamtlichen Helfer versorgten Teilnehmer wie Zuschauer in der Cafeteria mit selbstgebackenem Kuchen und kleinen Erfrischungen, sie hatten zuvor bereits drei unterschiedlich große Flächen abgeklebt und mussten die Halle am Ende eines langen Tages wieder für den Schulsport herrichten.