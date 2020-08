Fußball-Bezirksliga : „Königstransfer“ Lambertz soll Würm-Lindern nach oben führen

Geilenkirchen Nach einer enttäuschenden Saison will die SG Union Würm-Lindern wieder weiter vorne mitspielen in der Bezirksliga. Hoffnung macht dabei die Verpflichtung von Thomas Lambertz, der vom Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck kommt.

Überhaupt freut man sich im Lager der Union auf die neue Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, die am 6. September mit dem Heimspiel gegen den FC Roetgen eröffnet wird. „Wir wollen eine gute Rolle spielen. Ein Platz im oberen Tabellendrittel sollte es schon werden“, meint Trainer „Jo“ Lambertz, der mit den Leistungen seiner Mannschaft in der abgebrochenen Saison 2019/20 überhaupt nicht zufrieden gewesen sein dürfte. Schließlich belegte sein Team beim Saisonabbruch gerade mal Platz 13, war also soeben noch oberhalb der Abstiegsplätze geblieben.

„Wir haben uns gut verstärkt und wollen deshalb vor allem in der Offensive aktiver werden. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt“, so der ehrgeizige Coach weiter. Gerade mit der Verpflichtung von Thomas Lambertz, der vom Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck dem Ruf seines Onkels Hermann-Josef Lambertz zur Union gefolgt ist, ist dem Fusionsklub ein „Königstransfer“ gelungen, der auf einiges hoffen lässt. Im Mittelfeld des Bezirksligisten wird er da wahrscheinlich im Verbund mit seinen Cousins Marc und René Lambertz für Akzente sorgen. Die etatmäßigen Angreifer Yannik Schlömer, Philipp Heinrichs und Thomas Schmidt – Letzterer kehrt nach einem Jahr aus Teveren zurück – dürfen sich also freuen, von einem sehr spielstarken Mittelfeld mit Pässen ausreichend „gefüttert“ zu werden. Sorgen bereitet da schon eher der Abwehrverbund, aus dem sich Kilian Schmitz und Dennis Schieren Richtung A-Ligist SV Roland Millich verabschiedet haben. Und gegen eben dieses Millich hat die SG Union Würm-Lindern ein Testspiel auch schon 2:3 verloren. „Nicht nur deshalb ist das für mich ein Favorit auf die Meisterschaft in der A-Liga“, meinte Coach Lambertz, der zuvor mit seinem Team gegen Landesligist Verlautenheide ein 3:3 erreicht hatte. Gegen den neuen Dürener A-Ligisten Viktoria Koslar gab es danach einen deutlichen 8:2-Sieg. Nachdem, wie schon erwähnt das Geilenkirchener Stadtpokalfinale am Sonntag gegen Teveren mit 1:2 verloren ging (Tore: 0:1 Hadcic, 0:2 Yilmaz, 1:2 Janes), ist die Union bis zum Saisonauftakt – neben den vier Trainingseinheiten wöchentlich – noch dreimal im Einsatz, und zwar gegen Arminia Eilendorf, Union Schafhausen (beide Landesliga), sowie zum Abschluss gegen A-Ligist SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath.