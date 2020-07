Fahrturnier in Rieth : „Wir haben ein hochkarätiges Feld“

Fahrturnier in Rieth

Schaag Die Doppel-Weltmeisterin der Pony-Einspänner-Fahrer, Katja Berlage, spricht im Interview über das Fahrturnier in Schaag, das vom 21. bis 23. August auf der Pferdesportanlage in Rieth stattfinden wird.

Premiere feiert der Reit- und Fahrverein Schaag vom 21. bis 23. August mit dem ersten Fahrturnier in der Schaager Sektion Rieth (Nettetal) für Pony- und Pferdefahrer mit einem bzw. zwei Tieren vorgespannt. Paul Offermanns sprach mit Katja Berlage, der Doppel-Weltmeisterin der Pony-Einspänner-Fahrer, die zum Organisationsteam gehört.

Berlage …ja, das ist richtig, sondern der Reit- und Fahrverein Schaag mit dem neuen Vorsitzenden Jürgen Helpertz hat die Organisation des Turniers übernommen. Es bleibt alles beim Alten. Wir haben bei der letzten Jahreshauptversammlung den Fahrsport mit in unsere alte Vereinsbezeichnung aufgenommen, weil wir mittlerweile viele, aber auch erfolgreiche Fahrer bis zum Weltmeister in unseren Reihen haben.

Berlage Es kommt gut an. Wir kennen viele, weil wir ja auch zu vielen Fahrturnieren national und international unterwegs sind. Die Teilnehmer wissen bei uns: Hier organisieren Fahrer für Fahrer, die wissen, worauf es bei einer solchen Veranstaltung ankommt.

Party am Stadion

Party am Stadion : Tausende Piräus-Fans feiern Meisterschaft trotz Corona

Kultur in Krefeld

Kultur in Krefeld : Hiphop-Weltmeister wird Schauspieler

Es ist schwer vorstellbar, dass die Pferdesportanlage in Rieth plötzlich zum Eldorado für Gespannfahrer geworden ist.

Berlage Warum nicht? Wenn Sie sich auskennen, dann wissen Sie: Wir haben viel Platz, um ein solches Turnier aufzuziehen. Wir haben extra einen Dressurplatz angelegt, der auch für das Hindernisfahren sprich Kegelfahren geeignet ist. Für die Geländestrecke legten wir spezielle Hindernisse an. Dazu gehört auch die spektakuläre Wasserdurchfahrt. Beim Fahren ist es so, dass es eine Kombiwertung gibt, wenn Dressur- und Hindernis- sowie Geländefahren am Ende zusammen gewertet wird. Wir haben die Klassen A und M ausgeschrieben.