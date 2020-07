Trainingsauftakt beim Regionalligisten : Darum ist der Trainer des FC Wegberg-Beeck so zufrieden

Trainer Michael Burlet (Mitte), sein Co Stefan Kniat (4.v.r.) und der neue Torwarttrainer Thorsten Matt (4.v.l.) begrüßten beim Trainingsauftakt auch die acht Neuzugänge. (v.l.): Jasper Löffelsend, Jeff-Denis Fehr, Jacomo Patza, Marvin Brauweiler, Gökan Lekesiz, Brooklyn Merl, Tom Meurer und Jan Bach. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Unter weit besseren Rahmenbedingungen als in den beiden ersten Regionalliga-Saisons hat der FC Wegberg-Beeck das Training aufgenommen. Alle 22 Spieler waren beim Auftakt da.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Seit 14 Jahren schon ist Friedel Henßen beim FC Wegberg-Beeck – erst als Torwart, dann als Co- und Torwart-Trainer, danach sieben Jahre als Cheftrainer und seit vergangener Saison nun als Sportlicher Leiter. Eines erlebte der 48-Jährige beim FC nun aber zum ersten Mal: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in all den Jahren beim Trainingsauftakt mal alle Spieler da waren – das war nun der Fall“, stellt Henßen erfreut fest.

Dementsprechend begrüßten beim Regionalliga-Aufsteiger Trainer Michael Burlet, Geschäftsführer Thomas Klingen und eben Henßen selbst 22 Akteure zum ersten Training – 14 bisherige Spieler, acht Neue. Mit Blessing Bamidele (20) von Landesligist Viktoria Köln II wurde zwar am Montag vom Fußballportal FuPa noch ein neunter Zugang gemeldet, doch das ist nicht ganz richtig: „Er kommt zwar nach Beeck, gehört aber zum Kader unserer Bezirksliga-Reserve“, merkt Henßen auf Nachfrage dieser Redaktion dazu an.

Zufrieden mit dem ausgeglichen besetzten Kader ist auf alle Fälle Burlet: „Auch wenn da vielleicht die ganz großen Namen fehlen: Wir haben einen interessanten Kader mit viel Qualität. Und gerade, was die Gier angeht, haben wir im Vergleich zur Vorsaison einen guten Schritt getan. Schon im ersten Training war das deutlich zu merken.“

Und er selbst sei auch mehr als gierig, erklärt er auf Nachfrage: „Ich bin ja schon lange Trainer, doch das wird meine erste Regionalligasaison. Auf die freue ich mich riesig.“

Die Vorbereitung auf die insgesamt dritte Regionalliga-Saison nach 2015/16 und 2017/18 nehmen die Kleeblätter unter weit günstigeren Rahmenbedingungen als bei den ersten beiden Malen auf. Da in der Mittelrheinliga stets eine ganze Ecke länger als zum Beispiel in der Oberliga Niederrhein gespielt wird, war die Zeit der Regeneration und Vorbereitung bei den ersten beiden Anläufen gerade für Beeck extrem kurz. So lagen 2017 zwischen dem letzten Meisterschaftsspiel der alten Saison und dem ersten Regionalligaspiel gerade einmal sechs Wochen – zwei Wochen Pause, vier Wochen Vorbereitung.

Dank Corona sieht das diesmal erheblich freundlicher aus. Alle Spieler sämtlicher Vereine gehen diesmal ausgeruht in die Vorbereitung – gleiche Startchancen für alle also. „Wir haben zwar auch damals nicht rumgejammert, aber die Ausgangslage ist jetzt in der Tat erheblich besser“, pflichtet Henßen bei. Sieben Wochen Vorbereitung mit acht Testspielen liegen nun vor den Schwarz-Roten – das erste davon am Sonntag, 26. Juli, ab 15 Uhr bei Landesligist 1. FC Viersen.

Der traditionelle Rurdorfer Sommercup findet in diesem Jahr wegen Corona nicht statt – macht für Beeck drei Vorbereitungsspiele weniger. Dazu muss der FC nicht am Kreispokal teilnehmen, ist als Regionalligist automatisch für den Mittelrheinpokal qualifiziert – macht noch mal fünf Pflichtspiele weniger. „Bei allem Respekt vor den Teams aus dem Kreis Heinsberg: Wir sind nicht böse, dass wir keinen Kreispokal absolvieren müssen. Vorbereitungsspiele gegen Oberligisten bringen uns sicherlich mehr“, merkt Henßen dazu an.

Sechs Einheiten pro Woche stehen nun an. In dieser und der nächsten Woche werden auch einige Nachwuchsspieler aus der Region als Testspieler dazukommen – endgültig eingetütet ist der aktuelle 22er-Kader also noch nicht.

Immerhin stehen für Beeck in der 21 Teams umfassenden Regionalliga West satte 40 Punktspiele an – so viele wie noch nie. Da der TuS Haltern sein Team bereits zurückgezogen hat („eine Liga mit diesen Ausmaßen ist Profifußball“), werden voraussichtlich noch fünf Absteiger gesucht.