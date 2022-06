Selbsthilfegruppen im Kreis Heinsberg : Schwere Lebensphasen durch Gespräche leichter meistern

Chronische Schmerzen sind sehr belastend. In einer Selbsthilfegruppe des SFZ können Betroffene Erfahrungen austauschen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Heinsberg Wenn die Belastung groß ist, können Gespräche und ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch oft helfen. Im Kreis Heinsberg macht das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum verschiedene Angebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum (SFZ) im Kreis Heinsberg hat verschiedene Gesprächsgruppen ins Leben gerufen:

Selbsthilfegruppe für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen Viele Betroffene leiden durch das Polytrauma an Erinnerungslücken, Wortfindungsstörungen, Stimmungsschwankungen und Leistungsminderung. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Freitag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr im SFZ.

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Die Gruppe trifft sich an jedem dritten Dienstag im Monat. In der Gruppe können sich Interessierte mit anderen Betroffenen austauschen und sich über neue Diagnose- und Therapieformen informieren. Die Teilnahme ist pandemiebedingt weiterhin unter der 3G-Regelung möglich, und es besteht weiterhin Maskenpflicht. Die Gruppe lädt zum nächsten Treffen am Dienstag, 21. Juni, um 18 Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses Heinsberg ein.

Selbsthilfegruppe „Emotions-Anonymous“ Teilnehmer befassen sich mit der Verbesserung emotionaler Gesundheit. Die Gruppe trifft sich jeden Freitag um 19.30 Uhr im Gesundheitsamt in Erkelenz, Atelierstraße 5. Interessierte sind eingeladen, in unter Wahrung voller Anonymität in den Austausch zu kommen und an persönlicher Weiterentwicklung zu arbeiten.

Selbsthilfegruppe für Verlassene Eltern Kinder wenden sich gar nicht so selten von ihren Eltern ab und brechen jeglichen Kontakt ab oder lassen diesen nur noch sporadisch zu. In der Selbsthilfegruppe kann in vertraulicher Atmosphäre frei über die Thematik gesprochen werden, ohne auf Unverständnis zu stoßen. Nähere Infos gibt es beim SFZ.

Selbsthilfegruppe „Chronische Schmerzen – seelische Gesundheit“ Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit verschiedenartigen Schmerzen. Diese haben häufig auch Auswirkungen auf die seelische Gesundheit. Umgekehrt kann eine seelische Erkrankung aber auch zu körperlichen Symptomen führen. Die Gruppe trifft sich in ungeraden Kalenderwochen 14-tägig dienstags von 17 bis 18.30 Uhr im SFZ, Hochstraße 24, Heinsberg. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.