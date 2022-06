Große Pläne auch im Kreis Heinsberg : Wasserstoff-Modellregion soll zahlreiche Jobs sichern

Kreis Heinsberg Mit 400.000 Euro bezuschusst das Verkehrsministerium die Pläne der Region, deutschlandweiter Vorreiter in der Produktion von grünem Wasserstoff zu werden.

(RP) Der Verbund „Region Aachen Plus“, zu der auch der Kreis Heinsberg zählt, startet mit der Entwicklung einer regionalen Wasserstoffstrategie. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat den Regionenverbund aus den Mitgliedern des Hydrogen Hub Aachen und der Stadt Kerpen im „HyLand“-Netzwerk der Wasserstoffregionen in Deutschland willkommengeheißen und einen Förderbescheid übergeben. Mit diesem soll nun ein Plan erstellt werden, wie die Region zur deutschlandsweiten Waserstoffmodellregion werden kann. Erst in der vergangenen Woche hatte sich auch der Heinsberger Kreisausschuss dafür ausgesprochen, dass der Kreis Anstrengungen unternimmt, um Modellregion zu werden.

Die Wasserstoff-Entwicklung der Region Aachen Plus als Wasserstoffregion wird damit mit Bundesmitteln in Höhe von 400.000 Euro gefördert. Stephan Pusch, Landrat des Kreis Heinsberg, hob die Bedeutung der Wasserstofftechnologie im Sinne einer nachhaltigen Energieerzeugung der Zukunft hervor: „Deshalb bin ich froh, dass wir auf dem Weg zur Wasserstoffmodellregion nun den nächsten Schritt gehen können“, sagte Pusch. „Wir setzen im Kreis Heinsberg auf eine enge Kooperation mit den Unternehmen und sind davon überzeugt, dass wir auf diese Weise am effektivsten den Herausforderungen begegnen können, die eine klimaneutrale und sichere Energieversorgung der Zukunft noch für uns bereithält – und zugleich Wertschöpfung vor Ort generieren.“ Ein Unternehmenskonsortium um die Firma Neuman & Esser plant derzeit eine ganzheitliche Wasserstoffproduktionsanlage in Oberbruch. Parallel dazu planen auch die Kommunen in der Aachener Städteregion mit dem Hydrogen Hub Aachen ein Wasserstoffnetzwerk.