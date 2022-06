VDA-Auswertung : Kreis Viersen gehört zu führenden Regionen in Sachen E-Ladesäulen

Eine der insgesamt 228 öffentlichen Ladestationen im Kreis Viersen – an der Tönisvorster Straße in Viersen-Süchteln. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen In der Region hat nur der Kreis Kleve mehr öffentliche E-Tanken pro zugelassenem Elektroauto. Und: Jeder zweite E-Auto-Halter installiert privat eine Wallbox.

Im Schnitt kommen in Nordrhein-Westfalen demnach aktuell 27 Elektroautos auf eine öffentliche Ladesäule. Im Kreis Viersen liegt das Verhältnis laut VDA bei 1:20,8. Damit müssen sich deutlich weniger Elektroautos eine öffentliche Ladesäule teilen als beispielsweise in Mönchengladbach (dort kommen auf eine Ladesäule 27,6 E-Autos) oder in Krefeld (45,3 E-Autos pro Ladesäule). Auch in den benachbarten Kreisen Wesel (25,0 Elektroautos pro öffentlicher Ladestation) und Heinsberg (27,4 Elektroautos pro Ladestation) ist die Infrastruktur löchriger als im Kreis Viersen. Lediglich der Kreis Kleve kommt mit 16,3 Elektroautos pro Ladestation auf einen noch besseren Wert als der Kreis Viersen.