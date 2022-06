Mehrkosten wegen Baupreisen : Haus der Musik des Kreises Heinsberg wird erneut teurer

Das alte Amtsgericht an der Aachener Straße wird kernsaniert und soll in Zukunft das Haus der Musik des Kreises Heinsberg beherbergen. Foto: Speen

Erkelenz Gründe dafür sind die steigenden Baupreise und die aufwendige Außenanlage des alten Amtsgerichtes, die in die Neugestaltung des Grüngürtels an der Westpromenade in Erkelenz einbezogen werden soll.

(stva) Für das Haus der Musik muss der Kreis Heinsberg einmal mehr tiefer in die Tasche greifen, als ursprünglich geplant. Bereits im Mai hatte der Bauausschuss Mehrkosten in Höhe von 430.000 Euro zugestimmt. Ursächlich waren zu diesem Zeitpunkt unter anderem bauliche Altlasten, die bei der Entkernung des Gebäudes zutage getreten waren. Nun machen die steigenden Baupreise infolge von Materialknappheit und Lieferengpässen eine weitere Neukalkulation notwendig.

„Wir reden über eine allgemeine Marktentwicklung, die uns ungemein ärgert, zumal es nicht die erste Preissteigerung ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen“, sagte Philipp Schneider, allgemeiner Vertreter des Landrats und Dezernent. Besonders teuer seien Baumaterialien wie Holz, Dämmstoffe, Kunststoffe, zementäre Produkte und Metalle aller Art. Bei den Ausschreibungsverfahren für diverse Gewerke habe sich herausgestellt, dass der bisherige Kostenrahmen erneut gesprengt werde, so Schneider.

Die Kostenschätzung wurde bereits im Mai auf 1,9 Millionen Euro korrigiert, weitere 160.000 Euro werden nach den erneuten Kostenberechnungen des beauftragten Architekturbüros Viethen aus Erkelenz jetzt fällig. Hinzu kommen 70.000 Euro für die Außenanlage, die in Absprache mit der Stadt Erkelenz in die Umgestaltung des Grüngürtels an der angrenzenden Westpromenade einbezogen werden soll. Wie Philipp Schneider ausführte, soll hier unter freiem Himmel eine Musizierfläche „mit leichtem Amphitheater-Charakter“ entstehen. Ursprünglich war dort lediglich ein Parkplatz vorgesehen. „Diese Kostensteigerungen haben nichts mit der Gebäudesubstanz oder der Auswahl zugunsten dieses Gebäudes zu tun“, so der Dezernent mit Blick auf die Baupreise. „Das Problem hätten wir beim Neubau auf der grünen Wiese auch gehabt.“