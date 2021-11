Route gegen das Vergessen : Das sind die Standorte der „Stolpersteine“ im Kreis Heinsberg

Stolpersteine wie diese erinnern auch in Erkelenz an verfolgte und ermordete Juden. Foto: Jürgen Laaser

Kreis Heinsberg Mit einer „Route gegen das Vergessen“ wurden die bislang 228 verlegten Stolpersteine digital erfasst. Ihre Geschichte ist nun im Netz nachzulesen.

An dem Abend ging Wilfried Mercks, der die Aktion der Stolpersteine im Kreis Heinsberg ins Leben gerufen hat, in einer sehr persönlichen Rede auf das Schicksal einzelner Personen ein und verdeutlichte, dass hinter jedem Stein ein Name und ein Mensch stehe. Die Erinnerungskultur wird somit von einer anonymen Masse auf einzelne Personen gelenkt. Mercks dankte den Vereinen und Akteuren, die mit großem Engagement die Daten für die Recherche zusammengetragen haben. Das Portal soll eine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger sein, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen.