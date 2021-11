A 46 bei Dremmen : Unfall auf Autobahn fordert zwei Schwerverletzte

An der Anschlussstelle Dremmen der Autobahn 46 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Erkelenz. Foto: Uwe Heldens

Erkelenzer Land Ein Verkehrsunfall ereignete sich auf der Autobahn 46 an der Anschussstelle Dremmen in Fahrtrichtung Erkelenz. Ein Fahrer hatte vermutlich ein herannahendes Fahrzeug übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 22. November, auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Erkelenz prallten zwei Fahrzeuge nach einem Fahrstreifenwechsel zusammen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, teilt die Autobahnpolizei Düsseldorf mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 31-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem VW bei der Anschlussstelle Dremmen auf die Autobahn in Richtung Erkelenz. Vom Beschleunigungsstreifen aus wechselte er nach Angaben der Polizei direkt auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 46-jährigen Renault-Fahrer aus Erkelenz, der von hinten herannahte. Trotz starker Bremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem 31-Jährigen nicht mehr verhindern.

Dadurch schleuderte der Mann mit dem VW nach rechts und touchierte dabei einen Opel, in dem ein 31-jähriger Mann aus Mönchengladbach saß. Der 46-jährige Renault-Fahrer und der 31-jährige Opel-Fahrer verletzten sich bei dem Aufprall so schwer, dass sie in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden mussten.