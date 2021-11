Kreis kündigt weitere Termine für Hückelhoven und Wassenberg an : Riesiger Andrang am Impfbus in Heinsberg

Schon wenige Minuten nach dem eigentlichen Start der Aktion wurden neu ankommende Menschen wieder weggeschickt. Foto: Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Viele Menschen müssen weggeschickt werden. Für Mittwoch und Freitag stehen weitere Aktionen in Hückelhoven und Wassenberg an, nun aber mit Termin.

An der Rettungswache in Heinsberg herrschte am Montagvormittag ein riesiger Andrang. Der war so groß, dass sich die Verantwortlichen des Kreises Heinsberg dazu genötigt sahen, um 11.11 Uhr einen Post bei Facebook abzusetzen. „Zum Start der Aktion stehen bereits mehrere Hundert Menschen wartend in der Schlange. Damit ist die Kapazität für heute erschöpft.“

Gemeint ist die mobile Impfaktion des Kreises Heinsberg, die am Montagvormittag in Heinsberg stattfand. Offizieller Start war um 11 Uhr, doch es wollten so viele Menschen das Angebot wahrnehmen, dass schon wenige Minuten nach dem eigentlichen Beginn die ankommenden Menschen weggeschickt werden mussten. Das Unverständnis und der Ärger war groß, unter dem Post in den sozialen Medien machten einige Menschen ihrem Ärger Luft und äußerten Kritik daran, dass das Impfzentrum in Erkelenz geschlossen wurde. Auch die Vorkehrungen vor Ort wurden als unzureichend kritisiert. 500 Impfdosen standen für die Aktion zur Verfügung, es wurden die Vakzine von Biontech und Moderna verimpft, teilte ein Kreissprecher auf Anfrage mit.

Der Kreis Heinsberg verweist diejenigen, die am Montag in Heinsberg unverrichteter Dinge wieder heimkehren mussten oder die aufgrund der Nachricht erst gar nicht hingefahren sind, auf die weiteren mobilen Impfaktionen, die in dieser Woche angeboten werden. Am Mittwoch steht ein Impfbus von 11 bis 14 Uhr an der Feuerwache in Hückelhoven (Rheinstraße 106), am Freitag macht ein Impfbus von 13 bis 16 Uhr an der Moschee in Wassenberg (Sophia-Jacoba-Straße 1) Halt. Ursprünglich war geplant, dass auch diese Aktionen ohne Terminvergabe ablaufen sollen. Aufgrund der Erfahrungen aus Heinsberg habe man sich allerdings dazu entschlossen, diese Impfaktionen nun doch mit einer Terminvergabe durchzuführen.

Darüber hinaus gibt es weitere Impfangebote, die allerdings an festen Stationen durchgeführt werden, unter anderem in Hückelhoven im DRK Testzentrum. Auch hier müssen Termine vereinbart werden. Wer allerdings am Montagnachmittag den Versuch gemacht hat, über den auf der Homepage des Kreises verlinkten Seite auf Doctolib einen kurzfristigen Termin zu vereinbaren, der hatte schlechte Karten. Die frühesten Termine wurden für den 21. Januar angeboten.