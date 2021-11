Kreis Heinsberg : SPD nominiert ihre Landtagskandidaten

Andrea Reh (l.) und Heike Simons sind die SPD-Kandidatinnen im Kreis Heinsberg für die NRW-Landtagswahl im Mai 2022. Foto: SPD

Kreis Heinsberg Am 15. Mai stehen die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen an. Die Parteien bestimmen derzeit ihre Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise. So auch die SPD für die Wahlkreise im Kreis Heinsberg.

Die SPD hat zwei Kandidatinnen für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 nominiert: Heike Simons aus Wassenberg geht im nördlichen Kreis Heinsberg (Wahlkreis 10) ins Rennen, stellvertretende Landrätin Andrea Reh aus Gangelt tritt im Südkreis (Wahlkreis 9) an.

SPD-Kreisvorsitzender Norbert Spinrath gratulierte den beiden Frauen. Bei der Landtagswahl 2017 kam die SPD im Kreis Heinsberg auf 28,3 Prozent der Erststimmen und 28,1 Prozent der Zweitstimmen. Damit landete die SPD hinter der CDU auf Platz 2.

(RP)