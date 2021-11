Corona-Impfung im Kreis Heinsberg : Das sind die Zeitpläne für die fünf Mini-Impfzentren

Ein Einblick in das Corona Test- und Impfzentrum DRK in Hückelhoven. Hier wird von montags bis freitags geimpft. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg unterstützt die Hausärzte beim Impfen an fünf Standorten. In Hückelhoven wird montags bis freitags geimpft, in vier Städten einmal wöchentlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist erneut gestiegen, am Dienstag liegt sie bei 281,1. Umso mehr mahnen die Fachleute zum Impfen, um die vierte Welle zu brechen.

Nachdem das Impfzentrum in Erkelenz Ende September geschlossen wurde, biete der Kreis Heinsberg seinen Bürgern nun ein dezentrales Impfangebot an, wo die mRNA-Impfstoffe nach Verfügbarkeit verimpft werden. Neben den mobilen Impfaktionen werden im täglichen Wechsel an fünf Standorten im Kreisgebiet von Montag bis Freitag Erst-, Zweit- und Drittimpfungen vorgenommen. Gestartet wird in Hückelhoven, weitere Termine folgen zeitnah. Eine Anmeldung online über das Portal „Doctolib“ auf der Homepage des Kreises unter dem Stichwort „Corona-Impfung“ sei für die Planung zwingend erforderlich, teilt der Kreis mit. Das sind die fünf Standorte:

Täglich von montags bis freitags wird in Hückelhoven im DRK-Testzentrum (Parkhofstraße 84) geimpft. Das ist von 11 bis 18.30 möglich. Montags wird in Erkelenz in der alten Notdienstpraxis (Goswinstraße 28) geimpft. Los geht es am kommenden Montag, den 29. November, immer von 13 bis 18 Uhr. Dienstags können sich die Impfwilligen ab kommender oche von 13 bis 18.30 Uhr im Krankenhaus in Geilenkirchen (Martin-Heyden-Straße 32) eine Impfung abholen. Der Kreis weist darauf hin, dass der Zugang nicht barrierefrei ist. Am Donnerstag, 2. Dezember, startet das Angebot in Heinsberg. Dort wird von 13 bis 18.30 Uhr im AOK Gebäude (Geilenkirchener Straße 2) geimpft. Freitags wird ab dem 3. Dezember ebenfalls von 13 bis 18.30 Uhr in Galgelt auf dem Gelände der Katharina Kasper Vianobis GmbH geimpft. Der Zugang erfolgt über den Parkplatz Ecke Sittarder Straße/Don-Bosco-Weg.