Update aus der Kreisverwaltung Heinsberg : Corona: insgesamt 68 positiv Getestete

Der Kreis Heinsberger Landrat Stephan Pusch. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Heinsberg Die Zahl der positiv auf Covid 19 (Coronavirus) getesteten Menschen im Kreis Heinsberg betrug am Sonntagmittag 68, teilt der Kreis Heinsberg mit. Bis auf die in einer Klinik betreuten Eheleute befinden sich die positiv Getesteten zu Hause in Quarantäne.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn brachte sich in einem Telefongespräch mit Landrat Stephan Pusch auf den neuesten Stand und sicherte dem Kreis Heinsberg die volle Unterstützung des Bundes zu.