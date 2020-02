Frauenfußball : Im Abstiegskampf Vollgas geben

Die Frauen der SF Uevekoven haben eine ganz schwache Hinrunde gespielt. Derzeit läuft die Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt auf Hochtouren. Für den kleinen Kader gibt es gibt einen Zugang und zwei Rückkehrerinnen.

Die Sportfreunde Uevekoven stehen in den Startlöchern für die Rückrunde der Frauen-Mittelrheinliga: Am 15. März beginnt die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei BW Biesfeld. Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte müssen die Uevekovenerinnen nun Gas geben, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Deswegen nutzen sie die Wintervorbereitung zur bestmöglichen Vorbereitung. Das für den morgigen Sonntag geplante Testspiel daheim gegen den SV Eilendorf kann unterdessen nicht ausgetragen werden.

Mit nur neun Punkten steht Uevekoven auf dem zehnten Tabellenplatz, was komplett unter den eigenen Erwartungen liegt: Nachdem die SF-Damen in der vergangenen Saison als Aufsteiger prompt auf den dritten Platz geklettert waren und in der Liga durch ein starkes Offensivspiel hatten überzeugen können, war in der Hinrunde der laufenden Spielzeit nicht mehr viel von dem damaligen Selbstvertrauen zu sehen. Auf dem Konto der Uevekovenerinnen stehen aktuell nur 14 eigenen Treffer, auf der anderen Seite aber schon 30 Gegentore – nur Abstiegskonkurrent Viktoria Waldenrath-Straeten hat in der Liga seltener getroffen. Trainer Patrick Arand hat sich die Hinrunde naturgemäß ganz anders vorgestellt: „Unsere Leistung war sehr bescheiden, von unserem aggressiven Offensivspiel ist nicht viel geblieben: Wir waren zu langsam und sind zu wenig gelaufen.“ In die Saison ist der mit einem kleinen Kader gestartet, weil wir nur wenig Neuzugänge zu verbuchen waren. „Das hat wohl auch zu unserem Abrutschen beigetragen“, meint Arand.