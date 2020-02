Corona-Infektionen im Kreis Heinsberg : 400 Menschen in häuslicher Quarantäne

Abstrichproben werden in einem Coronavirus-Testlabor untersucht. Dabei soll die genetische Struktur des Virus analysiert und identifiziert werden. Foto: dpa/Jane Barlow

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg befinden sich mehrere hundert Menschen in häuslicher Quarantäne, die mit den bisher bekannten fünf Menschen mit Corona-Infektionen in Kontakt gekommen sein könnten. Landrat Stephan Pusch bat um Solidarität mit den Betroffenen.

Nachdem bis Aschermittwochabend die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreisgebiet Heinsberg auf fünf gestiegen war, teilte Landrat Stephan Pusch am Donnerstagnachmittag „drei kleine Erfolgsmeldungen“ mit. Eine davon lautete: „Bislang gibt es im Kreisgebiet keine Meldungen über weitere Neuerkrankungen.“

Die Corona-Fälle In Nordrhein-Westfalen gab es zum Zeitpunkt der Pressekonferenz des Kreis Heinsberger Landrats – wegen des nassen Wetters ausnahmsweise im Foyer des sonst geschlossenen Kreishauses – sechs bestätigte Corona-Infektionen: ein Ehepaar aus Gangelt, ein Bundeswehrsoldat aus Köln, eine Mitarbeiterin des Infizierten aus Gangelt und deren Mann sowie ein in Mönchengladbach tätiger und in Gangelt lebender Arzt. Alle sollen in Gangelt miteinander Kontakt gehabt haben. Der Zustand des Ehepaares, das in der Nacht zum Mittwoch vom Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz auf die Isolierstation der Düsseldorfer Uniklinik verlegt worden war, wurde am Donnerstag als unverändert beschrieben. Der Zustand des 47-jährigen Mannes, der als erster Infizierter in NRW gemeldet worden war, sei weiterhin ernst. Den vier Neuinfizierten gehe es dagegen vergleichsweise gut. Der Krankheitsverlauf sei bei ihnen weit weniger schwer. „Patient Null“, der den Ausbruch in NRW verursacht hat, ist nach Behördenangaben weiterhin unbekannt.

Info Empfehlungen rund um das Corona-Virus Foto: dpa-tmn/Christin Klose Eine gemeinsame Erklärung der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte im Kreis Heinsberg an die Bevölkerung veröffentlichte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag: „Aufgrund der drohenden Epidemie teilen wir mit, dass Abstriche auf Coronavirus-Befall nur bei Patienten mit hohem Fieber durchgeführt werden. Bitte setzen Sie sich, wenn Sie Fieber haben, telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung und sprechen Sie das weitere Vorgehen ab. Bitte gehen Sie nicht unangemeldet in die Arztpraxen oder in ein Krankenhaus. Bitte blockieren Sie nicht unnötig die Notrufleitungen. Das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg ist unter 02452 135311 erreichbar.“ Der Krisenstab des Kreises Heinsberg wies außerdem noch einmal auf die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Institutes hin, wo besonders auf das Händewaschen hingewiesen wird: „Die Hände sind die häufigsten Überträger von ansteckenden Infektionskrankheiten. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen schützt!“ Das Landesministerium für Gesundheit verwies zudem für allgemeine Informationen auf stetig aktualisierte Informationsquellen: www.mags.nrw/coronavirus www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html Das Bürgertelefon des Gesundheitsministeriums ist zudem unter 0211 8554774 erreichbar.

Positive Nachrichten Zu den „drei kleinen Erfolgsmeldungen“ von Landrat Stephan Pusch gehörte am Donnerstagnachmittag auch diese: „Nach unserem Aufruf am Mittwoch haben sich 300 Besucher der Karnevalssitzung in Gangelt gemeldet, die der erste in NRW bekannte Erkrankte besucht hatte. Diese Personen konnten von uns über die Notwendigkeit der Quarantäne informiert werden.“ Außerdem gebe es bislang keine erkrankten Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, in der die Ehefrau des 47-Jährigen arbeitet. Vollständig abgeschlossen waren diese Tests zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht, was aber im Laufe des Donnerstags geschehen sollte.

Häusliche Quarantäne „Ungefähr 400 Menschen“ befinden sich damit nach Angaben des Landrats derzeit in häuslicher Quarantäne: die Kita-Kinder und deren Eltern, die Besucher der Karnevalssitzung am 15. Februar in Gangelt und weitere Kontaktpersonen des Ehepaars aus Gangelt. „Wir haben diese Personen gebeten, sich von Verwandten oder Freunden versorgen zu lassen“, erklärte Pusch bei der Pressekonferenz und sagte zu: „Wenn das nicht möglich ist, hilft das Ordnungsamt.“ Bei den Besuchern der Karnevalssitzung ende die 14-tägige Inkubationszeit bereits am kommenden Sonntag.

Landrat Stephan Pusch trat am Donnerstag in Heinsberg vor die Kameras, um über den aktuellen Stand der Coronavirus-Situation im Kreisgebiet zu unterrichten. Foto: Speen

Empfehlung der Kreisverwaltung „Die Gemeinde Gangelt kristallisiert sich derzeit als Schwerpunkt der Covid-19-Infektionen im Kreis Heinsberg heraus“, hatten das Landesministerium für Gesundheit und der Kreis Heinsberg am späten Mittwochabend in einer Pressemitteilung die Situation beschrieben. Landrat Stephan Pusch erklärte dazu ergänzend am Donnerstagnachmittag während der Pressekonferenz in Heinsberg: „Ich sehe keine Veranlassung zu sagen, das öffentliche Leben im Kreis Heinsberg kommt zum Erliegen.“ Die Situation könne sich zwar stündlich ändern, jedoch „schließe ich für den Krisenstab des Kreises Heinsberg zurzeit aus, dass ganze Orte abgeriegelt werden“. Allerdings hielt die Kreisverwaltung die Empfehlung aufrecht, Veranstaltungen und Gruppenansammlungen jeglicher Art zu meiden. Dies gelte insbesondere für Sportveranstaltungen. Im Kreisgebiet bleiben Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen.

Ausbau der Telefon-Hotline Mit logistischer Unterstützung des Landes NRW ist die Kreisverwaltung tätig. „Derzeit sind allein 50 Mitarbeiter in zwei Schichten im Gesundheitsamt beschäftigt“, erklärte Stephan Pusch. Auch sei man dabei, die Kapazitäten der Telefon-Hotline auszubauen: „Ich bitte um Verständnis, wenn man nicht sofort durchkommt.“

Die Aufnahme zeigt das neuartige Coronavirus (orange). Foto: dpa/---