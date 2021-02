Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an : Britische Mutation erreicht den Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Donnerstag auf 65,3 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Das teilt die Heinsberger Kreisverwaltung mit, die auch einen plausiblen Grund für den Anstieg nennen kann.

Grund für den Anstieg ist das lokale Ausbruchsgeschehen in zwei Wohneinrichtungen für Senioren in Waldfeucht-Brüggelchen und Wassenberg-Ophoven. Dabei ist bei 16 Bewohnern eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden, bei 14 handelt es sich um die britische Variante (B.1.1.7 ) des Virus, wie der Kreis mitteilt.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind zurzeit 213 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 82 in Hückelhoven, 57 in Erkelenz, 47 in Wegberg und 27 in Wassenberg. Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 8544 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 522 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 308.