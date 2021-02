Erkelenzer Land : Polizei ertappt Fahrer ohne Führerschein

Erkelenzer Land Gleich drei Autofahrer ohne Führerschein stoppte jetzt die Polizei. Außerdem ging ihr ein Fahrer ins Netz, der sich angetrunken ans Steuer gesetzt hatte.

Die Polizei erstattete gegen die Fahrer, die an der Fußbachstraße in Wegberg, Am Landabsatz in Hückelhoven und an der Düsseldorfer Straße in Erkelenz auffielen, eine Anzeige und untersagte ihnen die Weiterfahrt.