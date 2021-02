Erkelenzer Land : Corona – 231 aktuelle Fälle im nördlichen Kreis

Erkelenzer Land Nach Angaben des Kreises Heinsberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region im Vergleich zum Vortag deutlich auf 69,7 gestiegen.

(cpas) In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) 231 aktuelle Corona-Fälle – 91 in Hückelhoven, 62 in Erkelenz, 52 in Wegberg und 26 in Wassenberg.