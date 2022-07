Steigende Energiekosten​: SWK empfiehlt, monatliche Abschläge zu erhöhen​

Krefeld Aufgrund der angespannten Lage auf dem Energiemarkt empfehlen die Stadtwerke Krefeld (SWK), die monatlichen Abschläge selbstständig und zeitnah zu erhöhen.

„Den Entwicklungen an den Großhandelsmärkten können sich Stadtwerke nicht dauerhaft entziehen. Umso länger die Krise anhält und je höher die Preise steigen, desto stärker werden auch wir gezwungen, unsere Preise anpassen zu müssen. Diesen Effekt müssen wir in den kommenden Monaten schrittweise an alle Kunden weitergeben. Kunden mit noch laufenden Preisgarantien sind davon zunächst nicht unmittelbar betroffen, aber spätestens mit Auslaufen ihres derzeitigen Vertrages. Wir appellieren daher an unsere Kunden, ihre Abschläge in einem für sie individuell zumutbaren Rahmen zu erhöhen, um hohen Nachzahlungen nach Kräften entgegenzuwirken“, sagt Smail Zarouali, Bereichsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei der SWK.