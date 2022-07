Familiengerichte schreiten ein : Krefeld-Rekord beim Entzug des Sorgerechts

Die Frage des Sorgerechts ist in Scheidungsfragen und bei unverheirateten Paaren zu klären. Oft müssen Familiengerichte entscheiden. Foto: Shutterstock/ADragan

Krefeld Unverheiratete Paare mit Kindern können sich auf ein gemeinsames Sorgerecht einigen. Das geschah im vergangenen Jahr in Krefeld so oft wie nie zuvor seit 2014. Ein Rekordhoch gibt es auch für die Fälle, in denen ein Familiengericht den Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen hat.