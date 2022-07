Literarischer Sommer : Deutschland-Premiere für Beziehungsroman von Schermer

Krefeld Die Niederländerin Marijke Schermer stellte „Sozusagen Liebe“ beim Literarischen Sommer vor - das Publikum in der Fabrik Heeder diskutierte eifrig mit der Autorin.

Schermer ist auch Dramaturgin und Schauspielerin. Ein Theaterstück geht gerade in den Niederlanden auf Tournee. Es handelt wie ihre Romane „Unwetter“ und „Sozusagen Liebe“ von den Beziehungen zwischen den Menschen. Schermer gewinnt ihre Stoffe durch Beobachten des eigenen Lebens und das der anderen. Im Roman beantwortet sie die Frage: „Wie kann man mit einer Trennung umgehen und dabei sich selbst treu bleiben?“ So geht es Terri und David nach 25 Jahren Ehe. Terri fühlt sich eingeengt und bricht aus, während ihr Mann sich in der Ehe sehr wohl fühlt. Nun muss er sich auf die neue Situation einstellen.

Den Anfang von „Sozusagen Liebe“ las Schermer auf Niederländisch, dann übernahm Jungclaus auf Deutsch. David steht in seiner Küche und bereitet das Essen für die Töchter, zwölf und 15 Jahre alt, und für sich vor. Dabei wandern seine Gedanken in alle Richtungen. „Er hatte nicht mehr die geringste Ahnung, wer er ist.“ Küche und Kochen ziehen sich als Thema durch den Roman.

„David hat sich geborgen gefühlt“, erklärt Marijke Schermer, „er hatte keine Wünsche, was er anders haben wollte.“ Das Paar ist im Laufe der Jahre aufeinander zugewachsen, und nun will Terri sich aus der Umklammerung lösen. Beide begegnen anderen Menschen: Terri trifft den ich-bezogenen Lukas und David dated Sev.

In der zweiten gelesenen Passage kommen die Töchter zu Wort. Sie sind traurig und unglücklich: „Papa ist o.k., besser als sie“, urteilen sie über die Mutter. Schermer sagt: „Terri weiß, dass sie ihre Kinder liebt, aber sie kann das Gefühl nicht finden.“ - In diesen komplizierten Dingen des Lebens konnten viele Zuhörer sich wiederfinden: Man beteiligte sich rege am Gespräch über Beziehungen, Liebe, Freiheit, Abgrenzung.