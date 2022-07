Freiwilliges Praktikum im Chempark : Jan Schulte-Uentrops Erfahrungen in der Chemie-Akademie

Schüler Jan Schulte-Uentrop (17) bei der Arbeit im Labor: Im Rahmen der „Krefelder Chemie-Akademie“ hat er bei Currenta selbst Aspirin hergestellt. Foto: Currenta

Krefeld Die nächste Chemie-Akademie startet am 22. Oktober und dauere bis Juni 2023. Am 29. August findet am Ostwall 227 eine Informationsveranstaltung statt.

(sti) Was darf die Gesellschaft von der Generation Z erwarten? Mit dieser Begrifflichkeit sind die jungen Menschen der Geburtsjahrgänge 1997 bis 2012 gemeint, also die heute Zehn- bis 25-Jährigen. Ältere dieser Generation Z haben sich nun die Anerkennung der Unternehmerschaft Niederrhein und der Currenta GmbH & Co. OHG als Betreiber der Chemieparks in Krefeld-Uerdingen, Leverkusen und ormagen erworben. 13 Schülerinnen und Schüler von neun Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs in der Region haben fast ein Jahr lang an den Wochenende regelmäßig Einblicke in den beruflichen Alltag von Chemikantinnen und Chemikanten im Chempark Uerdingen erhalten.

Wie passt solch ein außerschulisches Engagement in der Freizeit zum Wunsch nach Freiheit, Selbstverwirklichung und einer ausgewogenen Work-Life-Balance der so genannten Generation Z, fragen sich die Unternehmerschaft und Currenta.

Jan Schulte-Uentrop (17), Schüler des Krefelder Moltke-Gymnasiums, liefert die Antworten zum Beispiel, warum er an der Chemie-Akademie teilgenommen hat: „In meiner Schule gibt es das Wahlpflichtfach Biochemie, in dem ich bis zur neunten Klasse war. Über meine dortige Lehrerin erfuhr ich von der Chemie-Akademie, die mich gleich interessiert hat. Ich hatte schon damals einen Faible für Chemie und überlegt, ob es mich beruflich dort hin ziehen könnte. Die Chemie-Akademie hat mir einen Einblick in die Berufsfelder des Laboranten und des Chemikanten ermöglicht und aufgezeigt, was es braucht einen solchen Beruf zu machen - was ein solcher Beruf mit sich bringt! Das war für mich persönlich eine sehr wichtige Erfahrung, die meine Laufbahn auf jeden Fall beeinflussen wird.“

Gut möglich,so Schulte-Uentrop, dass die Chemie in seinem späteren Berufsleben eine Role spielen werde. Er werde aber erst einmal mein Abitur machen und studieren. Was der 17-Jähige genau machen wolle, stehe noch nicht fest – nur, dass er dabei wissenschaftlich arbeiten wolle. Dabei würden ihm die Erfahrung, die er bei der Chemie-Akademie gesammelt habe, durchaus behilflich sein.

In seinem Lebenslauf mache sich das Teilnahmezertifikat sicher ebenfalls gut. Potenzielle Arbeitgeber sähen daran, dass er bereit sei, sich zu engagieren – außerschulisch, an den Wochenenden. Das habe manchmal ganz schön Überwindung gekostet, sich aber vollends gelohnt, berichtete der Schüler.

Jugendlichen könne er eine Teilnahme an der Chmie-Akademie nur empfehlen. Man könne dort beeindruckende Erfahrungen machen. Die Arbeit im Technikum beispielsweise, also im Bereich der Produktion - wann sehe man schon einmal einen Rührwerksbehälter mit Kolonne mit 100 Kilogramm Säure, die man mit 135 Grad Celsius heißem Dampf zum Sieden bringen solle? Das Technikum sei voll mit beeindruckenden Gerätschaften, Rohrleitungen, Hebeln und Arbeitsmaterialien – von Schutzanzügen über Trockeneis bis hin zu Vakuumpumpen. Dem gegenüber stehe die feinfühlige Arbeit im Labor, in dem die Gruppe zum Beispiel selbst Aspirin hergestellt habe. Im Vorfeld habe er sich am meisten darauf gefreut:, im Labor zu arbeiten. Um so überraschter sei er, wie viel Spaß ihm die Tage im Technikum gemacht hätten. „Sie waren am Ende mein absolutes Highlight“, betonte Schulte-Uentrop.