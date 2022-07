Nach der Wartung von Nord Stream 1 : Das Gas fließt wieder in geringen Mengen, die Unsicherheit hält an

Seit Donnerstag kommen wieder rund 40 Prozent der regulären Gasmenge durch die Versorgungsleitung Nord Stream 1 an. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Am Donnerstag endete die Wartung der Ostseepipeline Nord Stream 1 und damit die vorübergehende Unterbrechung der Gaszufuhr. Doch kaum einer will sich darauf verlassen. Wirtschaftsminister Habeck setzt auf mehr Vorsorge für den Winter – und kündigt ein ambitioniertes neues Sparpaket an. Wie es weitergeht.